Lazio, bloccato a Crotone l’aereo biancoceleste (Di domenica 22 novembre 2020) Contrattempo per la Lazio dopo il maltempo abbattutosi ieri a Crotone. La squadra di Inzaghi costretta a cambiare aeroporto Complicazioni per il ritorno della Lazio a Roma dopo la vittoria di Crotone. Il maltempo, che aveva messo a rischio lo svolgimento della gara, non ha permesso alla squadra di Simone Inzaghi di tornare nella capitale con il nuovo aereo della società. La Lazio è stata quindi costretta a partire da Lamezia Terme trasferendosi in pullman e raggiungendo Roma con un volo Alitalia. Il 737/300 Classic è rimasto al ‘Pitagora’ di Crotone, considerando l’impossibilità del decollo si legge sul Messaggero. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU LazioNEWS24.COM Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 novembre 2020) Contrattempo per ladopo il maltempo abbattutosi ieri a. La squadra di Inzaghi costretta a cambiare aeroporto Complicazioni per il ritorno dellaa Roma dopo la vittoria di. Il maltempo, che aveva messo a rischio lo svolgimento della gara, non ha permesso alla squadra di Simone Inzaghi di tornare nella capitale con il nuovo aereo della società. Laè stata quindi costretta a partire da Lamezia Terme trasferendosi in pullman e raggiungendo Roma con un volo Alitalia. Il 737/300 Classic è rimasto al ‘Pitagora’ di, considerando l’impossibilità del decollo si legge sul Messaggero. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SUNEWS24.COM Leggi su Calcionews24.com

laziopress : - 1979_adriano : @The__Marvelous @TizianoRoma1927 @PinelliMeo Io lo so che siete ritardati ed e’ molto difficile farvi capire , l’ae… - matteoischiboni : RT @laziopress: Lazio, problemi per il rientro a Roma: il nuovo aereo bloccato causa maltempo, squadra verso Lamezia in pullman https://t.c… - laziopress : Lazio, problemi per il rientro a Roma: il nuovo aereo bloccato causa maltempo, squadra verso Lamezia in pullman… - pasqualinipatri : Lazio, problemi per il rientro a Roma: il nuovo aereo bloccato causa maltempo, squadra verso Lamezia in pullman… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio bloccato Maltempo, aereo della Lazio bloccato a Crotone: squadra costretta a partire da Lamezia con volo di linea Il Lametino Veneto, i ristori non ci sono: nessu contributo economico per le attività nelle zone gialle

Ieri il governatore del Veneto Luca Zaia non si è sbilanciato sul nuovo decreto Ristori Ter per le attività economiche bloccate dalla pandemia ... per il Veneto - ma neanche per Trento, Molise, Lazio, ...

Il Messaggero | L’aereo della Lazio resta a Crotone: il maltempo blocca lo scalo Pitagora

@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Non è stato proprio un battesimo fortunato quello del nuovo aereo della Lazio. Il maltempo che ha funestato la Calabria e in ...

Ieri il governatore del Veneto Luca Zaia non si è sbilanciato sul nuovo decreto Ristori Ter per le attività economiche bloccate dalla pandemia ... per il Veneto - ma neanche per Trento, Molise, Lazio, ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Non è stato proprio un battesimo fortunato quello del nuovo aereo della Lazio. Il maltempo che ha funestato la Calabria e in ...