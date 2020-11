Improta: “Gol in Serie A un sogno. Vorrei ripetermi con la Juve” (Di domenica 22 novembre 2020) Riccardo Improta con un suo gol ha regalato i 3 punti al Benevento corsaro in casa della Fiorentina, dopo 5 sconfitte di fila. Queste le parole dell’attaccante ad Ottochannel: “Sono felicissimo, è un gol che vale tantissimo, soprattutto per il momento in cui ci trovavamo. Eravamo circondati da tante critiche, ma siamo una squadra vera che vuole continuare il proprio cammino e difendere la categoria che abbiamo conquistato con grande caparbietà l’anno scorso. Questi 15 giorni dopo lo Spezia ci hanno dato una grossa spinta, siamo stati bravi a ritrovare dialogo e motivazioni”. Sul momento Covid: “E’ un momento che deve passare presto, ci manca non avere i nostri tifosi allo stadio e la gente che ci incita e ci spinge quotidianamente. Quanto alle critiche, siamo legati molto ai risultati e non deve essere così. Se giochi male è normale possano esserci dei fischi, a noi ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 22 novembre 2020) Riccardocon un suo gol ha regalato i 3 punti al Benevento corsaro in casa della Fiorentina, dopo 5 sconfitte di fila. Queste le parole dell’attaccante ad Ottochannel: “Sono felicissimo, è un gol che vale tantissimo, soprattutto per il momento in cui ci trovavamo. Eravamo circondati da tante critiche, ma siamo una squadra vera che vuole continuare il proprio cammino e difendere la categoria che abbiamo conquistato con grande caparbietà l’anno scorso. Questi 15 giorni dopo lo Spezia ci hanno dato una grossa spinta, siamo stati bravi a ritrovare dialogo e motivazioni”. Sul momento Covid: “E’ un momento che deve passare presto, ci manca non avere i nostri tifosi allo stadio e la gente che ci incita e ci spinge quotidianamente. Quanto alle critiche, siamo legati molto ai risultati e non deve essere così. Se giochi male è normale possano esserci dei fischi, a noi ...

