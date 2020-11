Basket | Serie A 2020-2021 | la Virtus Bologna schianta la Fortitudo nel derby grazie a un ultimo quarto strepitoso

Leggi su oasport

(Di domenica 22 novembre 2020) Lavince ilcontro lae lo fa in maniera roboante. Le V-Nere, in questa nona giornata di, infatti, si sono imposte nel match più sentito battendo gli eterni rivali con un perentorio 71-91. Latrionfa, oltretutto, con una grandissima prestazione corale. Il sodalizio bolognese ha mandato ben sei giocatori in doppia cifra, tra cui il miglior marcatore è stato un Pajola da 14 punti. Il miglior giocatore dell’incontro, però, è stato un Milos Teodosic che ha smazzato ben 14 assist. Per quanto concerne la F, invece, i 20 punti di Saunders e i 17 di Happ non sono bastati per tenere testa alle V-Nere. Ilè iniziato nel segno dell’equilibrio con ...