Altri 45 giorni di carcere per Zaki (Di domenica 22 novembre 2020) È stata rinnovata di Altri 45 giorni la custodia cautelare in carcere al Cairo di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna sotto accusa per propaganda sovversiva: lo ha riferito una sua legale, Hoda Nasrallah, annunciando l’esito di un’udienza svoltasi ieri nella capitale egiziana. “Rinnovo di 45 giorni”, si è limitata ad annunciare l’avvocata in un messaggio all’ANSA. Nasrallah non ha saputo precisare la data precisa della prossima udienza che - calcolando 45 giorni da ieri - comunque dovrebbe cadere intorno a Capodanno e a ridosso del Natale che i copti (i cristiani d’Egitto come Patrick e la sua famiglia) festeggiano il 7 gennaio. L’udienza per Zaki, in carcere già da oltre nove mesi, si era svolta davanti a una Corte d’assise ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 22 novembre 2020) È stata rinnovata di45la custodia cautelare inal Cairo di Patrick, lo studente egiziano dell’Università di Bologna sotto accusa per propaganda sovversiva: lo ha riferito una sua legale, Hoda Nasrallah, annunciando l’esito di un’udienza svoltasi ieri nella capitale egiziana. “Rinnovo di 45”, si è limitata ad annunciare l’avvocata in un messaggio all’ANSA. Nasrallah non ha saputo precisare la data precisa della prossima udienza che - calcolando 45da ieri - comunque dovrebbe cadere intorno a Capodanno e a ridosso del Natale che i copti (i cristiani d’Egitto come Patrick e la sua famiglia) festeggiano il 7 gennaio. L’udienza per, ingià da oltre nove mesi, si era svolta davanti a una Corte d’assise ...

(ANSA) – IL CAIRO, 22 NOV – E’ stata rinnovata di altri 45 giorni la custodia cautelare in carcere al Cairo di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna sotto accusa per propaganda ...

