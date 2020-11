Alluvione a Crotone: partiti anche i volontari della Protezione Civile di Salerno (Di domenica 22 novembre 2020) Partita la 'colonna mobile' della Campania in soccorso delle popolazioni colpite dall'Alluvione a Crotone. Dieci squadre, composte da oltre 40 volontari, e dotate di moduli idrogeologici (completi di ... Leggi su salernotoday (Di domenica 22 novembre 2020) Partita la 'colonna mobile'Campania in soccorso delle popolazioni colpite dall'. Dieci squadre, composte da oltre 40, e dotate di moduli idrogeologici (completi di ...

CCokina12 : RT @bobbyjunior77: È inutile sperare in altri aiuti. Il Comune di #Crotone ha capito che chi fa da sé... #alluvione #Calabria - andresalis : RT @DavideNicolaOff: Ci sono momenti in cui è necessario anteporre le azioni alle parole. Condivido l’iniziativa de @ilcrotonese per una ra… - TOSADORIDANIELA : RT @bobbyjunior77: È inutile sperare in altri aiuti. Il Comune di #Crotone ha capito che chi fa da sé... #alluvione #Calabria - angelo_arcadu : RT @FrancescoLollo1: Una terra incantevole, una popolazione che non molla. Vicino a tutti i cittadini colpiti dall’alluvione. #Crotone si… - FratellidItalia : RT @FrancescoLollo1: Una terra incantevole, una popolazione che non molla. Vicino a tutti i cittadini colpiti dall’alluvione. #Crotone si… -