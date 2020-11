Tullio Solenghi eliminato a Ballando con le stelle: Massimo Loez sbrocca (Di domenica 22 novembre 2020) Tullio Solenghi è stato eliminato per primo durante la finalissima di Ballando con le stelle 2020: Massimo Lopez attacca la giuria. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@Ballandoconlestelle) L’eliminazione di Tullio Solenghi durante la finalissima di Ballando con le stelle 2020 non è andata giù all’amico L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 22 novembre 2020)è statoper primo durante la finalissima dicon le2020:Lopez attacca la giuria. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso dacon le(@conle) L’eliminazione didurante la finalissima dicon le2020 non è andata giù all’amico L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

lorypil66 : Ma basta!! Il pubblico non è la #Erra Il premio 'emozione' andava a Tullio Solenghi o a Barbara Bouchet #BallandoConLeStelle - bohemiennepao : RT @justcallme_sug: Il premio Selene con la E (appena inventato da me) assegnato a Tullio Solenghi #BallandoConLeStelle - GerliniLaura : Quel premio lo avrei dato a Tullio Solenghi. #BallandoConLeStelle - La_Bosca : RT @justcallme_sug: Il premio Selene con la E (appena inventato da me) assegnato a Tullio Solenghi #BallandoConLeStelle - fortunatozeta : RT @justcallme_sug: Il premio Selene con la E (appena inventato da me) assegnato a Tullio Solenghi #BallandoConLeStelle -