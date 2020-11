Tabella indice Rt di tutte le Regioni | 4 con valore al di sotto di 1

Leggi su optimagazine

(Di sabato 21 novembre 2020) Abbiamo spesso sentito parlare diRt, ovvero ilche sta ad indicare il tasso di contagiosità dopo aver innescato le misure anti-Covid nel nostro Paese. Per una condizione accettabile, l’Rt deve mantenersi al didi 1, o comunque aggirarsi intorno a tale. In termini nazionali, il criterio è sceso a 1,18, come pure in quasi ogni Regione la situazione si avvia verso un lieve miglioramento rispetto ai dati della scorsa settimana. Come riportato da ‘repubblica.it‘, non ci sono territori in cui il quadro generale sia peggiorato al punto tale da richiedere una variazione del colore di appartenenza, né miglioramenti tali da far avanzare qualche territorio verso posizioni meno a rischio (trovate qui l’elenco dellepiù vicine al ritorno nella zona ...