Scadenze fiscali rinviate e ristori. I decreti del Governo diventano tre. Via libera al dl ter. In arrivo entro la fine dell'anno il quater. Con gli aiuti all'economia e il congelamento delle tasse (Di sabato 21 novembre 2020) Arrivano in tarda serata sul tavolo del Consiglio dei ministri il decreto ristori ter e la relazione sul nuovo scostamento di bilancio. Dalla cifra ipotizzata inizialmente di 1,3-1,4 miliardi il decreto sale a 2 miliardi. Per lo scostamento invece l'orientamento è su una richiesta di 8 miliardi che potrebbe comunque non incidere sul livello del deficit programmato (10,8%) grazie in particolare al buon andamento delle entrate del terzo trimestre. POTENZA DI FUOCO. Il ristori ter sarà coperto con risparmi dei fondi stanziati dai precedenti decreti anti-crisi ma ancora non spesi e servirà per finanziare le misure di ristoro in automatico alle Regioni che cambiano di fascia. E' di soli 6 articoli la bozza del ristori ter approvato nella notte dal Cdm: vengono stanziati 1,45 miliardi per aumentare la dote ...

