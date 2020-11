Romano ricorda il maestro Del Donno: “Artista poliedrico, pittore sublime e scultore visionario” (Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Ambrogio Romano, presidente del Rotary Club di Benevento, sulla scomparsa del maestro Antonio Del Donno. “Sento il bisogno di condividere il rammarico e la malinconia che mi derivano dalla scomparsa di Antonio Del Donno. Il maestro Del Donno era un artista poliedrico, dal talento cristallino, portatore di una visione metafisica del creato che egli era capace di trasfondere nel nitore del tratto, nel rigore delle forme e nell’incanto, al contempo poderoso e gentile, dei colori. pittore sublime e scultore visionario, Del Donno era un uomo profondo e colto, il quale esprimeva attraverso l’umiltà e la semplicità ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Ambrogio, presidente del Rotary Club di Benevento, sulla scomparsa delAntonio Del. “Sento il bisogno di condividere il rammarico e la malinconia che mi derivano dalla scomparsa di Antonio Del. IlDelera un artista, dal talento cristallino, portatore di una visione metafisica del creato che egli era capace di trasfondere nel nitore del tratto, nel rigore delle forme e nell’incanto, al contempo poderoso e gentile, dei colori.visionario, Delera un uomo profondo e colto, il quale esprimeva attraverso l’umiltà e la semplicità ...

RaffaBuonaguro : RT @OnofrioRota: #Pesca ? @oss_romano Bellissimo l'articolo di Don Bruno Bignami, che in occasione della #GiornataMondialePesca di domani i… - mazio68 : RT @OnofrioRota: #Pesca ? @oss_romano Bellissimo l'articolo di Don Bruno Bignami, che in occasione della #GiornataMondialePesca di domani i… - MicheleSapiaTW : RT @OnofrioRota: #Pesca ? @oss_romano Bellissimo l'articolo di Don Bruno Bignami, che in occasione della #GiornataMondialePesca di domani i… - FaiLaghi : RT @OnofrioRota: #Pesca ? @oss_romano Bellissimo l'articolo di Don Bruno Bignami, che in occasione della #GiornataMondialePesca di domani i… - LorenzoRoesel : RT @OnofrioRota: #Pesca ? @oss_romano Bellissimo l'articolo di Don Bruno Bignami, che in occasione della #GiornataMondialePesca di domani i… -

Ultime Notizie dalla rete : Romano ricorda Romano ricorda il maestro Del Donno: "Artista poliedrico, pittore sublime e scultore visionario" anteprima24.it Sting accusato di stupro quarant’anni dopo

Americana denuncia il cantante: "Mi ha violentata quando avevo 15 anni". Era il 1979. Lui nega tutto: "Non conosco questa donna" ...

Il Paese bello e segreto che non conosciamo

A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose? A chi affidare l’ indignazione e la speranza? Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...

Americana denuncia il cantante: "Mi ha violentata quando avevo 15 anni". Era il 1979. Lui nega tutto: "Non conosco questa donna" ...A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose? A chi affidare l’ indignazione e la speranza? Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...