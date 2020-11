Nuoto, pass olimpico per Pellegrini e Detti: scoppia la polemica. Carraro: “Regole inventate” (Di sabato 21 novembre 2020) Momenti di grande tensione in seno alla squadra nazionale di Nuoto, dopo che la FIN nelle scorse ore ha annunciato che proporrà la “qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo dei nuotatori Federico Burdisso, Martina Rita Caramignoli, Gabriele Detti, Marco De Tullio e della campionessa del mondo in carica dei 200 stile libero Federica Pellegrini.” Una sorta di pass olimpico d’ufficio, dovuto alle difficoltà legate al Covid-19 dopo che tutti i cinque atleti hanno contratto il virus. Per giustificare la scelta sono state prese in esame le prestazioni al Trofeo Settecolli dello scorso agosto e le posizioni di ogni atleta nei ranking mondiali 2019 e 2020: una sorta di cambiamento dei criteri di qualificazione che però non è andata giù a parte della nazionale azzurra. A far esplodere la ... Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) Momenti di grande tensione in seno alla squadra nazionale di, dopo che la FIN nelle scorse ore ha annunciato che proporrà la “qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo dei nuotatori Federico Burdisso, Martina Rita Caramignoli, Gabriele, Marco De Tullio e della campionessa del mondo in carica dei 200 stile libero Federica.” Una sorta did’ufficio, dovuto alle difficoltà legate al Covid-19 dopo che tutti i cinque atleti hanno contratto il virus. Per giustificare la scelta sono state prese in esame le prestazioni al Trofeo Settecolli dello scorso agosto e le posizioni di ogni atleta nei ranking mondiali 2019 e 2020: una sorta di cambiamento dei criteri di qualificazione che però non è andata giù a parte della nazionale azzurra. A far esplodere la ...

