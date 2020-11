Mille chilometri per portare un piatto di orecchiette a un' anziana in Rsa Così Ivana esaudisce i desideri dei nonni | ' Quest' anno regaliamo

(Di sabato 21 novembre 2020)è diventata una 'nipote di Babbo Natale' per caso e per fortuna. Una serie di coincidenze, tutte legate al ricordo della nonna da poco venuta a mancare, l'hportata a conoscere il progetto e ...

fraldariuskygdr : @Shinrakygdr @katokygdr - tutto avrebbe messo a riposo forzato Kato e avrebbe cercato qualcuno che potesse prendere… - RossPrimex : Un ragazzo ha dovuto portare il papà a Mantova! Mille chilometri da Napoli mille chilometri da DeLuca e dal suo Si… - Stefaniaboh_ : RT @stefanoa99: Sembrerà strano ma mi manca da morire il viaggio in auto, l’ingresso a Chiasso e sentirsi a meno di un’ora da Milano dopo m… - stefanoa99 : Sembrerà strano ma mi manca da morire il viaggio in auto, l’ingresso a Chiasso e sentirsi a meno di un’ora da Milan… - CM_Memorabili : Groenlandia, scoperto un fiume di mille chilometri sotto i ghiacci -

Ultime Notizie dalla rete : Mille chilometri

FoggiaToday

La bufera gelida si è abbattuta per tutto il giorno sulla Montagna Pistoiese, accumuli di neve fino a quaranta centimetri ...Ha raggiunto i 10 chilometri, in territorio francese, lo scavo del 'tunnel di base', la galleria che sarà utilizzata per il passaggio dei treni della nuova linea Torino-Lione' mentre sempre oltralpe, ...