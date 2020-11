Inalatori Bpco | per gli anziani fondamentale uso corretto

(Di sabato 21 novembre 2020)il training all’utilizzodeglinegliin terapiaa secondo uno studio recentemente pubblicato su BMC Pediatrics Un training “intensivo” della durata di 8 giorni sulimpiego deglinella terapia dellamigliora non solo il loro impiego ma riduce in misura maggiore la sintomatologia clinica nei pazienti geriatrici… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Inalatori Bpco

Corriere Nazionale

Un test, pubblicato su Medscape, fornisce informazioni utili e approfondite per una maggiore comprensione del Coronavirus ...Boehringer Ingelheim si appresta al lancio del nuovo inalatore riutilizzabile Respimat® per il trattamento di pazienti con BPCO e asma. Una conferma per l'Azienda, tra le prime 20 aziende farmaceutich ...