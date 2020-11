Il momento buio dei musei, con la ricetta di Kenneth Clark (Di domenica 22 novembre 2020) Sir Kenneth Clark (poi Lord Clark) è stato uno studioso che, come pochi, seppe non solo parlare con intelligenza dell’arte ma anche occuparsi della sua salvaguardia. Le due cose non sempre vanno insieme. Durante la seconda guerra mondiale, piuttosto giovane, era già direttore della National Gallery di Londra e riuscì a conservare in buon ordine la raccolta, fra le migliori del mondo. Ebbe anche la capacità di sostenere l’interesse per lo studio della grande pittura occidentale in quegli anni bui … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 22 novembre 2020) Sir(poi Lord) è stato uno studioso che, come pochi, seppe non solo parlare con intelligenza dell’arte ma anche occuparsi della sua salvaguardia. Le due cose non sempre vanno insieme. Durante la seconda guerra mondiale, piuttosto giovane, era già direttore della National Gallery di Londra e riuscì a conservare in buon ordine la raccolta, fra le migliori del mondo. Ebbe anche la capacità di sostenere l’interesse per lo studio della grande pittura occidentale in quegli anni bui … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : momento buio Il momento buio dei musei, con la ricetta di Kenneth Clark | il manifesto Il Manifesto C’è il Covid, ma ci sono anche le idee giuste per fronteggiare la crisi: ad Alezio l’esempio del caseificio Timan

Alezio – Di questi tempi concedersi un viaggetto oltreconfine non è cosa di poco conto. Non lo è stato certo per il caseificio Timan, che ha visto i suoi prodotti spiccare finalmente il volo verso la ...

Trionfo Givova «Vittoria più bella nel periodo buio»

Una gioia inevitabilmente condizionata dalle restrizioni della pandemia ma non per questo da far passare sotto silenzio: la Supercoppa di Serie A2 conquistata domenica scorsa nella Final Eight di Cent ...

Alezio – Di questi tempi concedersi un viaggetto oltreconfine non è cosa di poco conto. Non lo è stato certo per il caseificio Timan, che ha visto i suoi prodotti spiccare finalmente il volo verso la ...Una gioia inevitabilmente condizionata dalle restrizioni della pandemia ma non per questo da far passare sotto silenzio: la Supercoppa di Serie A2 conquistata domenica scorsa nella Final Eight di Cent ...