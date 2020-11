Guillermo Mariotto scatenato: «Sono stato una gran migno**a. Anni d’oro, non c’era l’Aids» (Di sabato 21 novembre 2020) Qualche tempo fa a “Gay.it” (articolo rilanciato da ‘Dagospia’) Guillermo Mariotto, tra il serio e il faceto, scatenato, aveva raccontato della sua passione sfrenata per la libertà e del suo rapporto con la sessualità. «Oggi so perfettamente cosa voglio, ma anche cosa non mi fa stare bene, e questo mi rende sereno e felice con me stesso», ha dichiarato il giudice di ‘Ballando con le stelle’. Lo stilista ha ammesso di essersi dato un gran da fare in gioventù: «Oramai potrei vivere di ricordi. Scherzi a parte, da quando mi relaziono con lo Spirito Santo, non ho più bisogno di nulla. Sono il primo a rimanere sbigottito da questo mio periodo lontano da passioni conturbanti, ma Sono seriamente appagato da altro. Alla mia tenera età ho capito che il sesso ruba tempo, spazio ed energie. Era ... Leggi su urbanpost (Di sabato 21 novembre 2020) Qualche tempo fa a “Gay.it” (articolo rilanciato da ‘Dagospia’), tra il serio e il faceto,, aveva raccontato della sua passione sfrenata per la libertà e del suo rapporto con la sessualità. «Oggi so perfettamente cosa voglio, ma anche cosa non mi fa stare bene, e questo mi rende sereno e felice con me stesso», ha dichiarato il giudice di ‘Ballando con le stelle’. Lo stilista ha ammesso di essersi dato unda fare in gioventù: «Oramai potrei vivere di ricordi. Scherzi a parte, da quando mi relaziono con lo Spirito Santo, non ho più bisogno di nulla.il primo a rimanere sbigottito da questo mio periodo lontano da passioni conturbanti, maseriamente appagato da altro. Alla mia tenera età ho capito che il sesso ruba tempo, spazio ed energie. Era ...

