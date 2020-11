GF Vip 5, Flavio Briatore fa dietrofront su Elisabetta Gregoraci: “Le ho fatto una proposta diversa” (Di sabato 21 novembre 2020) Flavio Briatore ha ritrattato sul gossip lanciato in questi giorni dall’ex moglie Elisabetta Gregoraci al Gf vip, quello secondo cui lui avesse proposto alla showgirl di sposarla di nuovo, dopo il lockdown di marzo-aprile 2020. Se in un primo momento, a margine della bomba di gossip sganciata dalla gieffina vip, l’imprenditore aveva deciso di smentire il suo presunto desiderio di convolare a nozze per la seconda volta con Elisabetta, una volta incalzato sul pettegolezzo da Alfonso Signorini, a poche ore dalla ventesima puntata del Gf vip, il diretto interessato non è invece riuscito a mentire. Ha, infatti, confermato di aver chiesto all’ex moglie di ricompattare la famiglia insieme al loro primogenito, Nathan Falco. Il dietrofront di Briatore è emerso nella nuova ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 21 novembre 2020)ha ritrattato sul gossip lanciato in questi giorni dall’ex moglieal Gf vip, quello secondo cui lui avesse proposto alla showgirl di sposarla di nuovo, dopo il lockdown di marzo-aprile 2020. Se in un primo momento, a margine della bomba di gossip sganciata dalla gieffina vip, l’imprenditore aveva deciso di smentire il suo presunto desiderio di convolare a nozze per la seconda volta con, una volta incalzato sul pettegolezzo da Alfonso Signorini, a poche ore dalla ventesima puntata del Gf vip, il diretto interessato non è invece riuscito a mentire. Ha, infatti, confermato di aver chiesto all’ex moglie di ricompattare la famiglia insieme al loro primogenito, Nathan Falco. Ildiè emerso nella nuova ...

