Enorme voragine in strada a Isola Capo Rizzuto: il video impressionante (Di sabato 21 novembre 2020) Allerta meteo di livello rosso in Calabria, in particolare sul versante ionico. Nubifragio nel crotonese mentre un video che circola sui social network mostra una voragine che si è aperta a Isola Capo ... Leggi su leggo (Di sabato 21 novembre 2020) Allerta meteo di livello rosso in Calabria, in particolare sul versante ionico. Nubifragio nel crotonese mentre unche circola sui social network mostra unache si è aperta a...

ruiciccio : RT @CorSport: #Crotone, un'enorme voragine si apre in strada | GUARDA LE FOTO ?? ?? - giu_alessi : RT @CorSport: #Crotone, un'enorme voragine si apre in strada | GUARDA LE FOTO ?? ?? - CorSport : #Crotone, un'enorme voragine si apre in strada | GUARDA LE FOTO ?? ?? - pirata_21 : #Calabria, enorme voragine si apre in mezzo alla strada. Ecco dove finiscono i commissari alla sanità. - Paolo_Micheli : No, non sono le Cascate del Niagara... è solo #dissestoidrogeologico. #Maltempo in #Calabria, forti piogge a Isola… -

Ultime Notizie dalla rete : Enorme voragine Enorme voragine in strada a Isola Capo Rizzuto: il video impressionante Il Messaggero Enorme voragine in strada a Isola Capo Rizzuto: il video impressionante

Allerta meteo di livello rosso in Calabria, in particolare sul versante ionico. Nubifragio nel crotonese mentre un video che circola sui social network mostra una voragine che si è aperta ...

Maltempo, violento nubifragio su Crotone: strade allagate e persone bloccate in auto. “La nostra città è in ginocchio, restate in casa”

“C’è acqua ovunque, è dura. Molto dura, la nostra città è in ginocchio“. Così il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha commentato i disagi e i danni provocati da oltre 300 millimetri di pioggia che in ...

Allerta meteo di livello rosso in Calabria, in particolare sul versante ionico. Nubifragio nel crotonese mentre un video che circola sui social network mostra una voragine che si è aperta ...“C’è acqua ovunque, è dura. Molto dura, la nostra città è in ginocchio“. Così il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha commentato i disagi e i danni provocati da oltre 300 millimetri di pioggia che in ...