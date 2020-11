DIRETTA MotoGP, GP Portimao LIVE: cominciano i time-attack! Ultimi minuti decisivi per evitare il Q1 (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DI MOTO2 – LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DI MOTO3 11.34 Adesso il crono di riferimento è l’1’39?783 di Pol Espargarò. Comincia il primo tentativo di time-attack per Valentino Rossi, chiamato ad una grande impresa. 11.33 Questi sono i piloti attualmente qualificati per il Q2: Miller, Zarco, Quartararo, Vinales, OLIVEira, Aleix Espargarò, Binder, Mir, Dovizioso e Pol Espargarò. 11.31 Morbidelli si migliora ma non basta: 12° posto nella combinata a 58 millesimi dalla qualificazione. 11.29 OLIVEira fa un grande passo avanti nella combinata e si porta in quarta piazza a 162 millesimi dalla testa. Al momento sono fuori dalla top10 Morbidelli, Bagnaia, Petrucci, ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE QUALIFICHE DI MOTO2 – LADELLE QUALIFICHE DI MOTO3 11.34 Adesso il crono di riferimento è l’1’39?783 di Pol Espargarò. Comincia il primo tentativo di-attack per Valentino Rossi, chiamato ad una grande impresa. 11.33 Questi sono i piloti attualmente qualificati per il Q2: Miller, Zarco, Quartararo, Vinales, Oira, Aleix Espargarò, Binder, Mir, Dovizioso e Pol Espargarò. 11.31 Morbidelli si migliora ma non basta: 12° posto nella combinata a 58 millesimi dalla qualificazione. 11.29 Oira fa un grande passo avanti nella combinata e si porta in quarta piazza a 162 millesimi dalla testa. Al momento sono fuori dalla top10 Morbidelli, Bagnaia, Petrucci, ...

