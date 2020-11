Decreto ristori, aiuti per 2 miliardi: arriva il via libera del Cdm (Di sabato 21 novembre 2020) Durante questa notte il CdM ha approvato il nuovo Decreto ristori. Stanziati circa 2 miliardi per le attività in difficoltà: tutte le novità. Svolta nella notte nel mondo della politica, infatti il Cdm ha dato il via libera al nuovo Decreto ristori, che introdurrà dei nuovi aiuti economici urgenti per tutte le attività messe in L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 21 novembre 2020) Durante questa notte il CdM ha approvato il nuovo. Stanziati circa 2per le attività in difficoltà: tutte le novità. Svolta nella notte nel mondo della politica, infatti il Cdm ha dato il viaal nuovo, che introdurrà dei nuovieconomici urgenti per tutte le attività messe in L'articolo proviene da Inews.it.

sole24ore : La dote del nuovo decreto Ristori sale a 2 miliardi - Adnkronos : #DecretoRistori, via libera #Cdm a 'ter' e scostamento da 8 mld - matteosalvinimi : La Lega ha presentato emendamenti, con relative coperture in aggiunta a quelle già previste, al “Decreto Ristori” p… - SkyTG24 : Covid, via libera del Cdm al decreto Ristori ter: aiuti per 2 miliardi. LE MISURE - clikservernet : Covid, Cdm: via libera al decreto Ristori ter, altri aiuti per 2 miliardi -