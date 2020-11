Covid:muore a 41 anni in Puglia,attesa 11 ore prima ricovero (Di sabato 21 novembre 2020) BARI, 21 NOV - Aveva febbre e tosse da una settimana Antonella Abbatangelo, 41enne di Trani, mamma di un bimbo di 14 mesi, che è morta giovedì dopo aver contratto il Covid. Il decesso è avvenuto nell'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 21 novembre 2020) BARI, 21 NOV - Aveva febbre e tosse da una settimana Antonella Abbatangelo, 41enne di Trani, mamma di un bimbo di 14 mesi, che è morta giovedì dopo aver contratto il. Il decesso è avvenuto nell'...

Covid, una mamma di 41 anni muore in Puglia: attese 11 ore prima del ricovero

Aveva febbre e tosse da una settimana, è morta giovedì, a 41 anni, dopo aver contratto il Covid. Antonella Abbatangelo, 41 anni, di Trani, mamma di un bimbo di 14 mesi, è deceduta nell'ospedale Dimicc ...

Aveva febbre e tosse da una settimana, è morta giovedì, a 41 anni, dopo aver contratto il Covid. Antonella Abbatangelo, 41 anni, di Trani, mamma di un bimbo di 14 mesi, è deceduta nell'ospedale Dimicc ...