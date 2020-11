Barletta | mamma di 41 anni muore in ospedale | aveva atteso 11 ore per il ricovero

(Di sabato 21 novembre 2020) Antonietta Abbatangelo, 41di un bimbo di 14 mesi, è deceduta nell’“Dimiccoli” didopo undi cinque giorni. La donna, originaria di Trani,per ben 11 ore nel pronto soccorso del nosocomiono prima delfebbre e tosse da una settimana, riferiscono i parenti. E’ deceduta giovedì scorso a causa del Covid. (segue dopo la foto). Antonietta morta per Covid a: 11 ore di attesa prima delLa notizia è stata portata all’attenzione dei media nazionali dal Corriere del Mezzogiorno di Bari. Secondo il quotidiano locale, la donna non soffriva di patologie particolari. “Antonietta Abbatangelo era di Trani e ...

È la tragedia di Antonella Abbatangelo, 41enne di Trani e mamma di un bimbo di 14 mesi deceduta per covid giovedì scorso nell'ospedale Dimiccoli di Barletta dove è stata ricoverata per circa cinque ...Non ce l'ha fatta Antonia, 41 anni, morta di Covid a Barletta dopo aver aspettato un posto letto per 11 ore. Madre di una bambino di 14 mesi, ha iniziato a manifestare i primi sintomi dell'infezione ...