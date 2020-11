Andare in bagno e trovare un serpente nel wc, l’inquietante video (Di sabato 21 novembre 2020) Avete mai temuto che avvenisse un fatto del genere? Sedervi sul wc e trovare un serpente al suo interno? A qualcuno è successo. Per molti è in incubo ricorrente, per un uomo del Texas, negli Stati Uniti è diventato realtà: Andare in bagno e trovare nella tazza del WC un serpente che fluttua indisturbato, come L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 21 novembre 2020) Avete mai temuto che avvenisse un fatto del genere? Sedervi sul wc eunal suo interno? A qualcuno è successo. Per molti è in incubo ricorrente, per un uomo del Texas, negli Stati Uniti è diventato realtà:innella tazza del WC unche fluttua indisturbato, come L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

