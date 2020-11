XF, quarto live: Emma contro tutti. Ma il web la massacra (fuori Blue Phelix e Vergo) (Di venerdì 20 novembre 2020) Fedez lo aveva predetto: ospite del terzo live di X Factor, si era rivolto ai giudici e con il sorriso sornione di chi la sa lunga e ha macinato n edizioni del talent aveva pronosticato: “Godetevela, perché tra un po’ comincerete a scannarvi fin dal camerino, non appena la gara entrerà nel vivo”. Certo non ci aspettavamo succedesse così presto. La miccia è esplosa con il quarto live, che passerà alla storia come la puntata più infelice e litigiosa di X Factor 2020. Edizione partita benissimo, con un team di giudici (apparentemente) affiatati e preparati, talenti pazzeschi e una voglia di rinnovare e rinfrescare un talent che nell’ultima edizione aveva dato segni di stanchezza. Ma che improvvisamente ha invertito la tendenza, e ha improvvisamente palesato tutto le sue debolezze. Ovvero, e citiamo i pareri del popolo (leggi: la media ... Leggi su dilei (Di venerdì 20 novembre 2020) Fedez lo aveva predetto: ospite del terzodi X Factor, si era rivolto ai giudici e con il sorriso sornione di chi la sa lunga e ha macinato n edizioni del talent aveva pronosticato: “Godetevela, perché tra un po’ comincerete a scannarvi fin dal camerino, non appena la gara entrerà nel vivo”. Certo non ci aspettavamo succedesse così presto. La miccia è esplosa con il, che passerà alla storia come la puntata più infelice e litigiosa di X Factor 2020. Edizione partita benissimo, con un team di giudici (apparentemente) affiatati e preparati, talenti pazzeschi e una voglia di rinnovare e rinfrescare un talent che nell’ultima edizione aveva dato segni di stanchezza. Ma che improvvisamente ha invertito la tendenza, e ha improvvisamente palesato tutto le sue debolezze. Ovvero, e citiamo i pareri del popolo (leggi: la media ...

