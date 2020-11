Speranza: Vaccino Covid “luce in fondo al tunnel” (Di venerdì 20 novembre 2020) “Cominciamo a vedere una luce in fondo al tunnel”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto all’incontro L’Unione europea alla sfida del Covid, sulle notizie incoraggianti che arrivano dai vaccini prodotti da Pfizer-BioNTech e Moderna. “I dati che arrivano da numerose realtà che hanno fatto ricerca in questi mesi fanno ben sperare”. Entusiasmo, ma anche cautela, è la linea seguita dal ministro. “Voglio avere un approccio prudente – ha proseguito – passaggi formali dovranno compiersi. Noi abbiamo agenzie istituzionali, sia sul piano nazionale che europeo, che dovranno seguire con la massima cautela le procedure”. Riguardo ai tempi di distribuzione del Vaccino, Speranza prevede che già nei primi mesi del 2021 “potremo essere nella condizioni di avere le prime dosi”, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 20 novembre 2020) “Cominciamo a vedere una luce inal. Così il ministro della Salute Roberto, intervenuto all’incontro L’Unione europea alla sfida del, sulle notizie incoraggianti che arrivano dai vaccini prodotti da Pfizer-BioNTech e Moderna. “I dati che arrivano da numerose realtà che hanno fatto ricerca in questi mesi fanno ben sperare”. Entusiasmo, ma anche cautela, è la linea seguita dal ministro. “Voglio avere un approccio prudente – ha proseguito – passaggi formali dovranno compiersi. Noi abbiamo agenzie istituzionali, sia sul piano nazionale che europeo, che dovranno seguire con la massima cautela le procedure”. Riguardo ai tempi di distribuzione delprevede che già nei primi mesi del 2021 “potremo essere nella condizioni di avere le prime dosi”, ...

infoitinterno : Vaccino Covid, Speranza: 'Luce in fondo a tunnel' - infoitinterno : Vaccino Covid, Speranza: «Prime dosi a inizio 2021, si vede la luce in fondo al tunnel» - Notiziedi_it : Vaccino Covid, Speranza: «Prime dosi a inizio 2021, si vede la luce in fondo al tunnel» - italiaserait : Speranza: Vaccino Covid “luce in fondo al tunnel” - BlobRai3 : RT @RaiNews: #Coronavirus, #Speranza: prime dosi #vaccino a inizio 2021 a personale ospedali -