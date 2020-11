Scuola, De Luca: “Probabile che in Campania non riapra il 24 novembre” (Di venerdì 20 novembre 2020) NAPOLI – “È possibile, forse probabile, che non si riapra quando abbiamo previsto di aprire”. Cosi’, in diretta Facebook, il governatore della Campania Vincenzo De Luca annuncia un possibile slittamento della data di riapertura delle scuole dell’infanzia e delle prime classi delle elementari previsto inizialmente per il 24 novembre. “In questo momento abbiamo un’ondata di richieste per non aprire, i genitori sono sinceramente preoccupati. La riapertura per il 24 era una previsione – dice -, ma non apriremo nulla se non avremo sicurezza dal punto di vista epidemiologico”. Leggi su dire (Di venerdì 20 novembre 2020) NAPOLI – “È possibile, forse probabile, che non si riapra quando abbiamo previsto di aprire”. Cosi’, in diretta Facebook, il governatore della Campania Vincenzo De Luca annuncia un possibile slittamento della data di riapertura delle scuole dell’infanzia e delle prime classi delle elementari previsto inizialmente per il 24 novembre. “In questo momento abbiamo un’ondata di richieste per non aprire, i genitori sono sinceramente preoccupati. La riapertura per il 24 era una previsione – dice -, ma non apriremo nulla se non avremo sicurezza dal punto di vista epidemiologico”.

NAPOLI – “Se ci rilassiamo nel periodo di Natale, a gennaio vivremo una nuova ondata di contagio di Covid-19 con il conseguente aumento dei decessi”, lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo ...

Riapertura scuola in Campania, domani si decide: ipotesi rinvio

Scuole in Campania, domani si decide sull'apertura o meno dei plessi scolastici per il 24 novembre: ipotesi di un ulteriore ...

