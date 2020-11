Piazzapulita, Formigli intervista il rider con lo zaino sulle spalle (Di venerdì 20 novembre 2020) Qual è la condizione dei rider in un periodo in cui le consegne a domicilio dominano su tutto il resto? Se lo è domandato Corrado Formigli che giovedì sera a Piazzapulita ne ha intervistato uno. Un confronto potente, istruttivo e capace di raffigurare alla perfezione le difficoltà di chi quotidianamente viene spedito da una parte all’altra della città, che è tuttavia scivolato sulla sua rappresentazione visiva. Yftalem Parigi, 21enne di Firenze e studente di economia, è stato infatti accolto in studio con lo zaino delle consegne incollato alle spalle che gli permetteva a fatica di rimanere seduto sullo sgabello. “È un lavoro dove non abbiamo niente: ferie, malattia, una paga degna. Durante la pandemia le paghe sono anche diminuite perché sono aumentate le persone disponibili a fare ... Leggi su tvblog (Di venerdì 20 novembre 2020) Qual è la condizione deiin un periodo in cui le consegne a domicilio dominano su tutto il resto? Se lo è domandato Corradoche giovedì sera ane hato uno. Un confronto potente, istruttivo e capace di raffigurare alla perfezione le difficoltà di chi quotidianamente viene spedito da una parte all’altra della città, che è tuttavia scivolato sulla sua rappresentazione visiva. Yftalem Parigi, 21enne di Firenze e studente di economia, è stato infatti accolto in studio con lodelle consegne incollato alleche gli permetteva a fatica di rimanere seduto sullo sgabello. “È un lavoro dove non abbiamo niente: ferie, malattia, una paga degna. Durante la pandemia le paghe sono anche diminuite perché sono aumentate le persone disponibili a fare ...

