Petrolio: a New York chiude in rialzo a 42,15 dollari (Di venerdì 20 novembre 2020) New York, 20 nov. (Adnkronos/Xin) - Il Petrolio chiude in rialzo a New York sopra i 42 dollari al barile. Il West Texas Intermediate (Wti) per dicembre ha guadagnato 41 cents chiudendo a 42,15 dollari al barile. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) New, 20 nov. (Adnkronos/Xin) - Ilina Newsopra i 42al barile. Il West Texas Intermediate (Wti) per dicembre ha guadagnato 41 centsndo a 42,15al barile.

TV7Benevento : Petrolio: a New York chiude in rialzo a 42,15 dollari... - Patty_LAbbate : Secondo il New York Times gli Stati Uniti accelerano nella corsa a vendere i diritti per l’estrazione di petrolio i… - MarketWall_ITA : Mentre l'#oro rimane stabile a $1.887 l'oncia (-0,06%), il prezzo del #petrolio cresce sul mercato after hour di Ne… - ansa_economia : Petrolio: chiude in rialzo a New York a 41,20 dollari. Rialzo del 2,7% #ANSA - ansa_economia : Petrolio: vola New York a 41,81 dollari al barile. Quotazioni avanzano del 4,1% #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio New Petrolio: a New York chiude in rialzo a 42,15 dollari Fortune Italia Petrolio, USA: produzione Shale attesa in calo

La produzione shale complessiva si presenta in calo per il terzo mese consecutivo con la contrazione più grande dal mese di maggio ad oggi, quando i produttori hanno chiuso i rubinetti al fine di comp ...

Petrolio: chiude in rialzo a Ny, +0,98%

Il petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,98% a 42,15 dollari al barile. (ANSA). (ANSA) ...

La produzione shale complessiva si presenta in calo per il terzo mese consecutivo con la contrazione più grande dal mese di maggio ad oggi, quando i produttori hanno chiuso i rubinetti al fine di comp ...Il petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,98% a 42,15 dollari al barile. (ANSA). (ANSA) ...