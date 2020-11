Nardella, Covid-19: come Rt siamo partiti da 1,8. adesso si va verso 1,5 (Di venerdì 20 novembre 2020) Non possiamo dire che la curva si stia abbassando ma c'è una tendenza a una lieve diminuzione. Se stabilizzeremo il dato dell'Rt sotto l'1,5 per un periodo consolidato allora potremo uscire dalla zona rossa, dice il sindaco Leggi su firenzepost (Di venerdì 20 novembre 2020) Non posdire che la curva si stia abbassando ma c'è una tendenza a una lieve diminuzione. Se stabilizzeremo il dato dell'Rt sotto l'1,5 per un periodo consolidato allora potremo uscire dalla zona rossa, dice il sindaco

FirenzePost : Nardella, Covid-19: come Rt siamo partiti da 1,8. adesso si va verso 1,5 - Cecy6Dof : RT @AnsaToscana: Covid: Nardella, Rt in Toscana verso 1,5. Sindaco Firenze, se indice va sotto fuori zona rossa #ANSA - dieffepi : RT @qn_lanazione: #Covid. 'Natale sobrio. Feste e cenoni? Rischio devastante' - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid, Nardella a Sky TG24: “A Natale niente feste, cenoni o assembramenti in casa” - AnsaToscana : Covid: Nardella, Rt in Toscana verso 1,5. Sindaco Firenze, se indice va sotto fuori zona rossa #ANSA -