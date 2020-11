Milan, Saelemaekers: “A Napoli per vincere, la dedicheremmo a Pioli” (Di venerdì 20 novembre 2020) “Siamo un’altra squadra adesso, abbiamo più fiducia. Domenica andiamo a Napoli per vincere. Non è un momento facile per mister Pioli, speriamo di vincere per lui. Bonera è pronto per questa partita, ha fatto un bel lavoro con la squadra in questa settimana”. Alexis Saelemaekers è uno degli uomini più in forma in casa Milan ed è proprio l’esterno dei rossoneri a dare la carica in vista della difficile trasferta in casa del Napoli senza il proprio allenatore Pioli e il suo vice Murelli. La squadra adesso ha fiducia e questo ha aiutato anche dal punto di vista personale l’esterno belga: “Dobbiamo pensare una partita alla volta, ma credo che possiamo fare qualcosa di importante quest’anno. Penso che la fiducia sia molto importante per un giocatore. Ora l’allenatore mi sta dando grande ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) “Siamo un’altra squadra adesso, abbiamo più fiducia. Domenica andiamo aper. Non è un momento facile per mister Pioli, speriamo diper lui. Bonera è pronto per questa partita, ha fatto un bel lavoro con la squadra in questa settimana”. Alexisè uno degli uomini più in forma in casaed è proprio l’esterno dei rossoneri a dare la carica in vista della difficile trasferta in casa delsenza il proprio allenatore Pioli e il suo vice Murelli. La squadra adesso ha fiducia e questo ha aiutato anche dal punto di vista personale l’esterno belga: “Dobbiamo pensare una partita alla volta, ma credo che possiamo fare qualcosa di importante quest’anno. Penso che la fiducia sia molto importante per un giocatore. Ora l’allenatore mi sta dando grande ...

