Matteo Bassetti: "Fare l'amore fa bene. Ora bisogna farlo anche di più" (Di venerdì 20 novembre 2020) Francesca Galici Matteo Bassetti torna sul tema del sesso e del coronavirus e smonta le false credenze che non ci si possa unire con il partner a causa dell'epidemia Matteo Bassetti continua a essere una voce fuori dal coro e nonostante venga quotidianamente sommerso dalle critiche, il più delle volte pretestuose, prosegue nel suo lavoro di studio, ricerca e divulgazione sui media. È tra i virologi che sono diventati più familiari per gli italiani grazie alla sua presenza massiccia su giornali e tv in tempo di pandemia, né più né meno di moltissimi altri suoi colleghi. In qualità di direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova porta all'attenzione degli italiani il risultato della sua esperienza diretta sul campo, nelle corsie del suo reparto e da quello trae le ...

