MANCIO | NO SPONSOR | SOLO FATTI

(Di sabato 21 novembre 2020) Roberto Mancini merita un’ora di applausi. Ha dato un senso alla Nazionale, l’ha rilevata da uno dei momenti più neri della storia azzurra, l’eliminazione vergognosa dal Mondiale 2018 e Ventura che aveva lo sguardo perso nel vuoto. Sarebbe stato difficile per chiunque programmare la risalita, entrare nel disastro e ricavarci qualcosa di positivo. Mancini lo ha fatto, non con le parole, come riesce a chi sa soltanto promettere, ma con i risultati e con un senso di appartenenza che va elogiato senza soluzione di continuità. Non ha messo condizioni economiche, come aveva fatto qualcuno in passato con il coinvolgimento dimunifici per permettere di arrivare a cifre mai pagate nella storia della Nazionale. Mancini si è “accontentato” di un paio di milioni, non ha impostato il discorso sul piano “siccome i club mi davano ingaggi fantastici, dovete fare così, ...