Lazio, doppio tampone prima del Crotone dopo la positività di Luiz Felipe (Di venerdì 20 novembre 2020) La Lazio si sottoporrà in queste ore ad una doppia sessione di tamponi alla vigilia dell’anticipo di Serie A in casa del Crotone. Questa procedura si rende necessaria per rispettare il protocollo, dopo che nel gruppo squadra biancoceleste è emersa la positività al Covid-19 di Luiz Felipe e di un membro dello staff dirigenziale. Il primo tampone è stato effettuato questa mattina a Formello, mentre il secondo sarà effettuato nella tarda serata di oggi nel ritiro calabrese a Crotone. Da sottolineare come i test saranno ancora a cura del personale di Futura Diagnostica, il laboratorio di Avellino che è tuttora al centro di un’inchiesta della Procura irpina che sta verificando la correttezza delle procedure nei test. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) Lasi sottoporrà in queste ore ad una doppia sessione di tamponi alla vigilia dell’anticipo di Serie A in casa del. Questa procedura si rende necessaria per rispettare il protocollo,che nel gruppo squadra biancoceleste è emersa laal Covid-19 die di un membro dello staff dirigenziale. Il primoè stato effettuato questa mattina a Formello, mentre il secondo sarà effettuato nella tarda serata di oggi nel ritiro calabrese a. Da sottolineare come i test saranno ancora a cura del personale di Futura Diagnostica, il laboratorio di Avellino che è tuttora al centro di un’inchiesta della Procura irpina che sta verificando la correttezza delle procedure nei test. SportFace.

zazoomblog : Lazio doppio tampone prima del Crotone dopo la positività di Luiz Felipe - #Lazio #doppio #tampone #prima - sportface2016 : #CrotoneLazio Doppio tampone per i biancocelesti in queste ore di vigilia - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Zingaretti anche come presidente della Regione Lazio, sulla sanità pubblica, sui trasporti, e tanto ancora, lascia prop… - francescagraz1 : Zingaretti anche come presidente della Regione Lazio, sulla sanità pubblica, sui trasporti, e tanto ancora, lascia… - LuceverdeRoma : ??#Roma #lavori - Via Giovanni Kobler ?CHIUSURA da Via delle Cecchignola a Via Margaret Meadin > Via Margare Mead… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio doppio Tamponi Lazio: doppia sessione, secondo test a mezzanotte - Calcio ANSA Nuova Europa Covid Roma, via ai tamponi rapidi da medici di famiglia e pediatri: «Test anche nei weekend e festivi»

L'accordo è stato raggiunto e la Regione Lazio è ora pronta a formalizzare la procedura tramite una delibera di giunta. Partono i tamponi rapidi negli ambulatori dei medici ...

Tamponi Lazio: doppia sessione, secondo test a mezzanotte

Doppia sessione di tamponi per la Lazio alla vigilia della gara con il Crotone. A quello di stamattina effettuato a Formello, se ne aggiungera' un altro poco dopo la mezzanotte che sara' eseguito nel ...

L'accordo è stato raggiunto e la Regione Lazio è ora pronta a formalizzare la procedura tramite una delibera di giunta. Partono i tamponi rapidi negli ambulatori dei medici ...Doppia sessione di tamponi per la Lazio alla vigilia della gara con il Crotone. A quello di stamattina effettuato a Formello, se ne aggiungera' un altro poco dopo la mezzanotte che sara' eseguito nel ...