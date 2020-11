Indice Rt | monitoraggio Iss | valore nazionale a 1 18 | in quattro Regioni è inferiore a 1

La7tv : #omnibus Nino Cartabellotta (Fondazione Gimbe): 'Abbiamo rilevato alcune criticità di questo sistema di monitoraggi… - stebellentani : L'indice di trasmissibilità Rt è pari a 1,18. Si riscontrano valori medi di Rt tra 1 e 1,25 nella maggior parte del… - Italia_Notizie : Indice Rt, monitoraggio Iss: valore nazionale a 1.18, in alcune Regioni è inferiore a 1 - CosenzaChannel : Nella bozza del report di monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità si fa riferimento al calo dell'Indice Rt a… - Gallo9Modazza : RT @stebellentani: L'indice di trasmissibilità Rt è pari a 1,18. Si riscontrano valori medi di Rt tra 1 e 1,25 nella maggior parte delle Re… -

Ultime Notizie dalla rete : Indice monitoraggio

Covid, in un'Italia divisa in zona rossa, zona arancione e zona gialla con differenti livelli di lockdown, non va per nulla abbassata la guardia: quasi tutte le Regioni ...Il monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità con il Ministero della Salute ha evidenziato un’epidemia in Italia “a livelli ...