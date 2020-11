Gli cade un METEORITE in CASA e diventa MILIONARIO (Di venerdì 20 novembre 2020) METEORITE vale milioni di euro. In una calda e afosa giornata, un giovane imprenditore dopo aver lavorato nel suo laboratorio, dove costruisce casse da morto, in un periodo dove c’è un aumento di richiesta per via dell’impennata di decessi dovuti alla pandemia anche in Indonesia. Tornò a CASA per il pranzo. Gli affari non vanno proprio molto bene, c’è crisi economica e ha dovuto abbassare i prezzi. Josua Hutagalung, 33 anni, subito dopo torna a lavorare per montare una delle tante bare che doveva terminare, quando sente un boato. Dapprima pensa ad un fulmine, ma nel cielo non ci sono nubi minacciose. Subito dopo un urlo arrivò dalla sua CASA, era quello della moglie che con frasi agitate lo chiamava. Il tetto in lamiera della modesta CASA era stato forato nella veranda del soggiorno, dove a terra c’era un ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 20 novembre 2020)vale milioni di euro. In una calda e afosa giornata, un giovane imprenditore dopo aver lavorato nel suo laboratorio, dove costruisce casse da morto, in un periodo dove c’è un aumento di richiesta per via dell’impennata di decessi dovuti alla pandemia anche in Indonesia. Tornò aper il pranzo. Gli affari non vanno proprio molto bene, c’è crisi economica e ha dovuto abbassare i prezzi. Josua Hutagalung, 33 anni, subito dopo torna a lavorare per montare una delle tante bare che doveva terminare, quando sente un boato. Dapprima pensa ad un fulmine, ma nel cielo non ci sono nubi minacciose. Subito dopo un urlo arrivò dalla sua, era quello della moglie che con frasi agitate lo chiamava. Il tetto in lamiera della modestaera stato forato nella veranda del soggiorno, dove a terra c’era un ...

