‘Gf Vip 5’, Selvaggia Roma torna a pungere Elisabetta Gregoraci: “Credi sia sempre stata fedele? Se non fosse stata con Flavio Briatore…” (Di venerdì 20 novembre 2020) Che tra Selvaggia Roma ed Elisabetta Gregoraci, da pochissimi giorni coinquiline nella Casa del Grande Fratello Vip 5, non ci fosse simpatia, era cosa ormai ben risaputa. Diversi gli scontri, anche piuttosto accesi, che si sono avvicendati nelle ultime ore tra le due gieffine e, come Dayane Mello negli scorsi giorni, anche la Roma ha tirato fuori nuovamente l’ex marito della Gregoraci, il facoltoso Flavio Briatore, sostenendo che se la calabrese non avesse sposato un uomo così importante, non avrebbe avuto probabilmente la carriera che oggi può vantare. Durante una chiacchierata notturna intercorsa tra Selvaggia e Dayane, le due si sono confidate e la seconda ha parlato dei motivi della fine della sua storia con Stefano Sala: “Abbiamo ... Leggi su isaechia (Di venerdì 20 novembre 2020) Che traed, da pochissimi giorni coinquiline nella Casa del Grande Fratello Vip 5, non cisimpatia, era cosa ormai ben risaputa. Diversi gli scontri, anche piuttosto accesi, che si sono avvicendati nelle ultime ore tra le due gieffine e, come Dayane Mello negli scorsi giorni, anche laha tirato fuori nuovamente l’ex marito della, il facoltosoBriatore, sostenendo che se la calabrese non avesse sposato un uomo così importante, non avrebbe avuto probabilmente la carriera che oggi può vantare. Durante una chiacchierata notturna intercorsa trae Dayane, le due si sono confidate e la seconda ha parlato dei motivi della fine della sua storia con Stefano Sala: “Abbiamo ...

