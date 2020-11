Germania | Beckenbauer | “Fiducia a Loew | ma richiami Muller e altri senatori”

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 novembre 2020) “, ovviamente, deve continuare a essere il commissario tecnico e affrontare l’Europeo“. La leggenda del calcio tedesco, Franz, sta con il ct Joachimper il quale in patria è stato chiesto l’esonero dopo la netta sconfitta per 6-0 in Nations League contro la Spagna. Nel mirino della critica sono finite soprattutto le scelte del ct dellache negli ultimi mesi ha deciso di privarsi di diversi senatori tra cui, Boateng e Hummels. “Thomas Mueller ripristinerebbe le buone condizioni della squadra. Proprio come al Bayern nei momenti difficili – ha dettoalla bild -. Se le cose non funzionano nell’ultima pausa internazionale prima dell’Europeo,deve prendere una nuova strada“. “Serve un leader quando le cose non vanno bene. ...