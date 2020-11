Frosinone-Cosenza, prima vittoria per i calabresi (Di sabato 21 novembre 2020) Il Cosenza sfata finalmente il tabù vittorie e raccoglie i primi tre punti del suo campionato. Dopo un primo a reti bianche la gara si sblocca all’inizio della seconda frazione con la rete di Carretta. Il Frosinone prova a reagire, ma ci pensa nuovamente Carretta con un facile tocco sotto porta a chiudere questo Frosinone-Cosenza e a far saltare di gioia i propri compagni a fine gara. Quali sono state le scelte dei tecnici? Nesta propone un 3-4-1-2. Tra i legni c’è Bardi, protetto da Brighenti, Ariaudo e Szyminski. Sulle fasce operano Salvi e Beghetto, in mediana c’è sorprendentemente Tabanelli affiancato da Maiello. Sulla trequarti c’è Rohden, a supporto della coppia Ciano-Novakovich. Stesso modulo anche per Occhiuzzi. Falcone in porta e pacchetto arretrato formato da Legittimo, Idda e Tirtiello. In mezzo al ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 21 novembre 2020) Ilsfata finalmente il tabù vittorie e raccoglie i primi tre punti del suo campionato. Dopo un primo a reti bianche la gara si sblocca all’inizio della seconda frazione con la rete di Carretta. Ilprova a reagire, ma ci pensa nuovamente Carretta con un facile tocco sotto porta a chiudere questoe a far saltare di gioia i propri compagni a fine gara. Quali sono state le scelte dei tecnici? Nesta propone un 3-4-1-2. Tra i legni c’è Bardi, protetto da Brighenti, Ariaudo e Szyminski. Sulle fasce operano Salvi e Beghetto, in mediana c’è sorprendentemente Tabanelli affiancato da Maiello. Sulla trequarti c’è Rohden, a supporto della coppia Ciano-Novakovich. Stesso modulo anche per Occhiuzzi. Falcone in porta e pacchetto arretrato formato da Legittimo, Idda e Tirtiello. In mezzo al ...

