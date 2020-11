Covid, quattro Regioni a rischio zona rossa. Boccia: “Parametri restano ma confronto per prossimo Dpcm” (Di venerdì 20 novembre 2020) È attesa per oggi, venerdì 20 novembre, la decisione sulle nuove Regioni che potrebbero diventare zona rossa o arancione, sulla base dei nuovi dati relativi al monitoraggio dell’epidemia di Covid-19 in Italia. Per quanto riguarda le possibili nuove zone rosse, riflettori sono puntati su Puglia, Basilicata e Sicilia, a cui si aggiunge l’Abruzzo, che ha già adottato un’ordinanza con misure più stringenti. Ieri anche il governatore della Sicilia, Nello Musumeci ha annunciato un’ordinanza che dispone negozi chiusi la domenica e nei festivi. Ecco un riepilogo con l’attuale suddivisione delle Regioni. Tra parentesi le date di adozione delle rispettive ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza: zona rossa (rischio alto) – Provincia di Bolzano (10 ... Leggi su tpi (Di venerdì 20 novembre 2020) È attesa per oggi, venerdì 20 novembre, la decisione sulle nuoveche potrebbero diventareo arancione, sulla base dei nuovi dati relativi al monitoraggio dell’epidemia di-19 in Italia. Per quanto riguarda le possibili nuove zone rosse, riflettori sono puntati su Puglia, Basilicata e Sicilia, a cui si aggiunge l’Abruzzo, che ha già adottato un’ordinanza con misure più stringenti. Ieri anche il governatore della Sicilia, Nello Musumeci ha annunciato un’ordinanza che dispone negozi chiusi la domenica e nei festivi. Ecco un riepilogo con l’attuale suddivisione delle. Tra parentesi le date di adozione delle rispettive ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza:alto) – Provincia di Bolzano (10 ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid quattro Il Covid occupa tre letti d'ospedale su quattro Città della Spezia Roma, spaccio di droga in lockdown gestito da coppie di fidanzati

Due coppie di spacciatori ai tempi del coronavirus per le strade di Tor ... misure cautelari nei confronti di persone collegate ai quattro personaggi, tutte accusate di spaccio.

Bonus spesa. Come fare richiesta a Marsala e Mazara

A Marsala e Mazara del Vallo è possibile fare richiesta per i Bonus Spesa regionali. Lo comunicano i due Comuni. Ecco ...

