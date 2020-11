Covid, Napoli: a Procida chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado (Di venerdì 20 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 20 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb.

Agenzia_Ansa : Napoli, esordio per #Biden nel presepe tra pastori con la mascherina Opera dell'artigiano Di Virgilio, 'elezione Us… - GDF : #GDF #Napoli: percepivano indebitamente il #bonus spesa #COVID. #Sanzionati 700 soggetti e scoperti importi… - LaStampa : A Napoli i “furbetti” del bonus spesa per il Covid: 700 sanzionati. Anche una donna con 300mila euro in banca - MaxCoen33 : RT @petergomezblog: Chiede il bonus spesa Covid ma in banca ha oltre 300mila euro. In totale sanzionati 700 percettori in provincia di Napo… - krlunk : RT @petergomezblog: Chiede il bonus spesa Covid ma in banca ha oltre 300mila euro. In totale sanzionati 700 percettori in provincia di Napo… -