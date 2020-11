Covid 19, verso il nuovo DPCM: ecco i divieti che potrebbero restare in vigore (Di venerdì 20 novembre 2020) Covid 19: nel prossimo DPCM potrebbero esserci ancora divieti per gli spostamenti dalle zone rosse e arancioni. Ancora chiuse le palestre. Il Governo guidato da Giuseppe Conte è al lavoro insieme alle Regioni per stabilire i punti del prossimo DPCM anti Covid 19 (quello attualmente in vigore scade il 3 dicembre). Priorità dell’Esecutivo sono le regole precise per lo shopping natalizio (cercando così di far ripartire i consumi), sperando che i dati dei contagi confermeranno i cali di questi ultimi giorni. I ristoranti potrebbero tornare a una semi normalità (tranne che nelle zone rosse) e i negozi potrebbero restare aperti fino alle 22, in modo da favorire il contingentamento degli accessi. Probabile anche la riapertura ... Leggi su 2anews (Di venerdì 20 novembre 2020)19: nel prossimoesserci ancoraper gli spostamenti dalle zone rosse e arancioni. Ancora chiuse le palestre. Il Governo guidato da Giuseppe Conte è al lavoro insieme alle Regioni per stabilire i punti del prossimoanti19 (quello attualmente inscade il 3 dicembre). Priorità dell’Esecutivo sono le regole precise per lo shopping natalizio (cercando così di far ripartire i consumi), sperando che i dati dei contagi confermeranno i cali di questi ultimi giorni. I ristorantitornare a una semi normalità (tranne che nelle zone rosse) e i negoziaperti fino alle 22, in modo da favorire il contingentamento degli accessi. Probabile anche la riapertura ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid verso Coronavirus, il Governo lavora al Dpcm sulle regole per il Natale: verso riaperture di negozi e ristoranti Il Sole 24 ORE Crotone, il reparto Covid del San Giovanni di Dio si colora di speranza attraverso i disegni dei bambini

Disegni creati con grande entusiasmo e tanta creatività, pensieri espressi attraverso la bellezza dei colori, simbolo di grande solidarietà verso chi, in questo momento, lotta contro il coronavirus.

McDonald’s: tra numeri in crescita, investimenti e nuove misure anti-Covid19

McDonald’s si sta preparando per quello che, ritiene, potrebbe essere il “periodo più difficile della pandemia”. Con nuove misure di sicurezza. McDonald’s ha affermato in questi giorni che la società ...

