Covid-19, l'allarme di Bertolaso: ci sarà una terza ondata, ecco quando (Di venerdì 20 novembre 2020) Mentre siamo ancora nel pieno della seconda ondata e mentre la curva dei contagi comincia timidamente a stabilizzarsi, c'è chi già pensa alla terza ondata ed identifica il periodo in cui, presumibilmente, ci travolgerà. Tra questi c'è Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile, che ha approfondito l'argomento durante un intervento a Radio 105. quando sarà la terza ondata di Covid-19 Bertolaso ha tutte le intenzioni di preparare psicologicamente le masse al fatto che l'incubo non è finito, né finirà presto: "Se qualcuno pensa che a Natale saremo tutti liberi dal Covid-19, sbaglia. Dovremo essere pronti a una terza ondata per febbraio e marzo".

