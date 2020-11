Coronavirus | Iata | altri 70-80 mld dlr di aiuti per evitare nuovi fallimenti compagnie aeree

(Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - Il settore del trasporto aereo "avrà bisogno di70-80 miliardi di dollari diaggiuntivi perfallimentari nei prossimi mesi". A sostenerlo, nel corso di un forum Paris Air organizzato da 'La Tribune', è il numero uno della, Alexandre de Juniac. Dall'inizio della pandemia sono già stati stanziati complessivamente 160 miliardi di dollari dial settore. "Le perdite nette per il settore nel 2020 sono stimate in 100 miliardi di dollari contro 87 mld stimato finora", rileva. L'arrivo dei vaccini, sottolinea de Juniac, "è un ottima notizia" e conforta le previsioni dell'associazioni. "Stimiamo che il traffico aereo rappresenterà a fine 2020 il 33% del 2019, speriamo a fine 2021 di salire al 50-60%". La...

ADUC1 : #Coronavirus. Volare è più sicuro che fare la spesa. Studio -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Iata

Il Sole 24 ORE

Le compagnie aeree avranno bisogno di 70-80 miliardi di dollari in aiuti aggiuntivi da parte dei governi per sopravvivere alla crisi della Covid-19. È la stima fatta da Alexandre de Juniac, direttore ...L'Associazione internazionale del trasporto aereo (Iata) ha rilasciato una guida per garantire che l'industria del cargo aereo sia pronta a supportare la movimentazione, il trasporto e la distribuzion ...