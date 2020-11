C’è di Renato Zero apre il primo volume di Zerosettanta, ultimo della trilogia (audio e testo) (Di venerdì 20 novembre 2020) C’è di Renato Zero apre il primo volume di Zerosettanta, che uscirà il 27 novembre. L’artista romano annuncia l’estratto di apertura del prossimo volume che conclude la trilogia pensata per il suo 70° compleanno e che ha inaugurato con il terzo volume uscito il 30 settembre scorso. Con C’è viene quindi rispettata la tradizione del singolo di lancio così com’era avvenuto per L’Angelo Ferito, brano di presentazione del 3° volume con il quale ha aperto il progetto Zerosettanta. Questa nuova uscita di Renato Zero si rivolge anche a un bene più grande e a sostegno dei lavoratori dello spettacolo che in questi mesi sono rimasti fermi a causa dell’emergenza sanitaria. ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 20 novembre 2020) C’è diildisettanta, che uscirà il 27 novembre. L’artista romano annuncia l’estratto di apertura del prossimoche conclude lapensata per il suo 70° compleanno e che ha inaugurato con il terzouscito il 30 settembre scorso. Con C’è viene quindi rispettata la tradizione del singolo di lancio così com’era avvenuto per L’Angelo Ferito, brano di presentazione del 3°con il quale ha aperto il progettosettanta. Questa nuova uscita disi rivolge anche a un bene più grande e a sostegno dei lavoratori dello spettacolo che in questi mesi sono rimasti fermi a causa dell’emergenza sanitaria. ...

crotoneok : ? Renato Zero svela la tracklist di 'Zerosettanta vol.1' e pubblica il singolo 'C'è' - musica_amore : C'è ???? - dearblvckheart : Comunque io non capisco quelli che credono di vivere nel mondo degli unicorni fatati quando dicono che siccome c’è… - e_landia : Ok, caro Renato, dopo il primo ascolto di 'C'è', ancora inondata da tutto l'Amore che esplode dal brano e dalla tua… - radioila : Ragazzi Blue Phelix c’è già da quarantacinque anni sulla scena italiana, si chiama Renato. E canta, scrive, si muov… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Renato Assolombarda: imprenditori non rinunciano ad assemblea, in oltre 800 a Linate Affaritaliani.it