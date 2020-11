Atp Finals: Nadal in semifinale, stasera sfida decisiva tra Djokovic e Zverev (Di venerdì 20 novembre 2020) Rafa Nadal batte Tsitsipas e si qualifica alle semifinali delle Atp Finals. stasera incontro decisivo tra Djokovic e Zverev Rafa Nadal accede alle semifinali delle Atp Finals. Lo spagnolo batte nella sfida decisiva il campione in carica Tsitsipas in tre set e per la prima volta dal 2015 raggiunge i migliori quattro del torneo. Fuori il vincitore della scorsa edizione, che chiude in malo modo un anno non esaltante. Nadal è già sicuro di affrontare Medvedev, primo nell’altro girone, mentre Thiem aspetta il vincitore di Djokovic-Zverev. Nell’ultimo match del proprio girone, l’austriaco è stato sconfitto da Rublev, che cosi centra la prima vittoria in carriera alle Atp ... Leggi su zon (Di venerdì 20 novembre 2020) Rafabatte Tsitsipas e si qualifica alle semifinali delle Atpincontro decisivo traRafaaccede alle semifinali delle Atp. Lo spagnolo batte nellail campione in carica Tsitsipas in tre set e per la prima volta dal 2015 raggiunge i migliori quattro del torneo. Fuori il vincitore della scorsa edizione, che chiude in malo modo un anno non esaltante.è già sicuro di affrontare Medvedev, primo nell’altro girone, mentre Thiem aspetta il vincitore di. Nell’ultimo match del proprio girone, l’austriaco è stato sconfitto da Rublev, che cosi centra la prima vittoria in carriera alle Atp ...

