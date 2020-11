Zona rossa, si può andare dal parrucchiere in un altro comune? La risposta (Di giovedì 19 novembre 2020) La Campania è in Zona rossa da domenica 15 novembre, ma una domanda ancora risuona nella testa dei cittadini: si può andare dal parrucchiere in un altro comune? Come riportato da ‘fanpage.it‘, la Prefettura di Napoli è intervenuta sulla questione attraverso il Capo di Gabinetto, Gaetano Cupello, su ordine del prefetto Marco Valentini. In poche parole, gli spostamenti al di fuori del proprio comune di residenza per fruire dell’attività sono consentiti a patto di condizioni ben precise: è possibile andare nel comune contiguo, e solo se nel proprio non ci sono parrucchieri o barbieri, oppure nel caso in cui il salone ubicato nel comune contiguo risulta essere più economico. Non si può andare dal ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 19 novembre 2020) La Campania è inda domenica 15 novembre, ma una domanda ancora risuona nella testa dei cittadini: si puòdalin un? Come riportato da ‘fanpage.it‘, la Prefettura di Napoli è intervenuta sulla questione attraverso il Capo di Gabinetto, Gaetano Cupello, su ordine del prefetto Marco Valentini. In poche parole, gli spostamenti al di fuori del propriodi residenza per fruire dell’attività sono consentiti a patto di condizioni ben precise: è possibilenelcontiguo, e solo se nel proprio non ci sono parrucchieri o barbieri, oppure nel caso in cui il salone ubicato nelcontiguo risulta essere più economico. Non si puòdal ...

