Viaggi di nozze, macchiette surreali e non solo: Verdone al suo massimo (Di giovedì 19 novembre 2020) Viaggi DI nozze Tv, cine34 ore21 Con Carlo Verdone, Claudia Gerini, Veronica Pivetti. Regia di Carlo Verdone. Produzione Italia 1995. Durata: 1 ora e 43 minuti LA TRAMA Tre coppie in Viaggio di nozze. Gli uomini sono tutti interpretati da Verdone in ottima forma. Nel primo sketch è un medico, un prof pignolissimo, igienista (la macchietta era già stata collaudata in "Bianco rosso e Verdone"). Colle sue manie ha spinto al suicidio la prima moglie e ora pare intenzionato a far fare identica fine alla seconda (una sempre più sbigottita Veronica Pivetti). Il secondo marito è un burino burinissimo, l'uomo giusto in fondo per la bella consorte (Claudia Gerini che qui decollò colla carriera e per un breve periodo con Verdone). ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020)DITv, cine34 ore21 Con Carlo, Claudia Gerini, Veronica Pivetti. Regia di Carlo. Produzione Italia 1995. Durata: 1 ora e 43 minuti LA TRAMA Tre coppie ino di. Gli uomini sono tutti interpretati dain ottima forma. Nel primo sketch è un medico, un prof pignolissimo, igienista (la macchietta era già stata collaudata in "Bianco rosso e"). Colle sue manie ha spinto al suicidio la prima moglie e ora pare intenzionato a far fare identica fine alla seconda (una sempre più sbigottita Veronica Pivetti). Il secondo marito è un burino burinissimo, l'uomo giusto in fondo per la bella consorte (Claudia Gerini che qui decollò colla carriera e per un breve periodo con). ...

chetempochefa : In occasione dei suoi 70 anni, a 40 anni dall’uscita di Un Sacco Bello e per festeggiare i 25 anni di Viaggi di Noz… - chetempochefa : In occasione dei suoi 70 anni e a 25 da “Viaggi di nozze”, domenica a #CTCF avremo il grande #CarloVerdone ???? Vi a… - NoSpoiler3 : #StaseraInTV alle 21:04 su #cine34 Viaggi di nozze (1995) con #CarloVerdone e #ClaudiaGerini Tutti i film in prima… - mymovies : Stasera in Tv: i film da non perdere di giovedì 19 novembre 2020 ?? La vita è bella, Il postino oppure Viaggi di no… - SandroBrizzola4 : RT @WordNews_it: 70 anni di Carlo Verdone Tra i suoi film ci sono 'Compagni di scuola', 'Viaggi di Nozze', 'Maledetto il giorno che t'ho in… -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggi nozze Coronavirus, rimborso totale per il viaggio di nozze annullato Il Sole 24 ORE The Crown, da Diana a Elisabetta: cosa c’è di vero e cosa no nella quarta serie?

Nella serie di Netflix Camilla avrebbe incontrato lì Diana — interpretata da Emma Corin, che abbiamo intervistato qui — prima delle nozze: nella realtà l’incontro avvenne solo dopo il sì. Capitolo ...

Un altro segnale divino film Tv8 – trama, cast, finale

Un altro segnale divino. l film racconta la vita di due coniugi che, incontratisi per caso, dopo sei ore erano follemente innamorati.

Nella serie di Netflix Camilla avrebbe incontrato lì Diana — interpretata da Emma Corin, che abbiamo intervistato qui — prima delle nozze: nella realtà l’incontro avvenne solo dopo il sì. Capitolo ...Un altro segnale divino. l film racconta la vita di due coniugi che, incontratisi per caso, dopo sei ore erano follemente innamorati.