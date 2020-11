Ultime Notizie Roma del 19-11-2020 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 novembre 2020)dailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Presidente del Consiglio regionale della Calabria Domenico tallini 68 anni di Forza Italia è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso l’indagine che ha portato all’arresto Vitalini riguardo i suoi presunti rapporti con la cosca grande aracri della Ndrangheta secondo l’accusa i rapporti di Domenico tallini con la cosca grande aracri avrebbero riguardato la costituzione di una società con base a Catanzaro fino a data la distribuzione all’ingrosso di prodotti medicinali mediante una rete di punti vendita costituiti da farmacie e parafarmacie quando c’è lealtà istituzionale in bene soprattutto in un momento così delicato Quindi io mi auguro che arrivi la stessa ...