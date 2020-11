Ultime Notizie Roma del 19-11-2020 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 novembre 2020)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il piano Vacci 3400000 a fine gennaio prima Agli ospedali e alle RSA Poi nei drive-in Il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri ha inviato ai presidenti delle regioni e per conoscenza e ministro della Salute degli affari regionali il piano per i vaccini anti covid per la M S la seconda Ondata va combattuta senza vaccini Ryan non arriveranno in tempo e non sono una pozione magica ha detto Eh dai dati del Ministero della Salute Ieri si sono registrati 34282 nuovi casi 753 decessi con 234834 tamponi guariti 24169 nelle precedenti 24 ore si erano registrati 32191 casi 731 morti con 208458 tamponisi erano registrate 15434 persone e voltiamo ancora pagina il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dichiarato pubblicamente nella sede ufficiale del parlamento di tenere aperto un ...