‘Trono over’, Nicola Vivarelli e Veronica De Nigris hanno davvero trascorso una notte di passione insieme? Ecco cosa hanno dichiarato (Di giovedì 19 novembre 2020) La frequentazione tra Nicola Vivarelli e Veronica De Nigris è definitivamente conclusa. Nell’ultima puntata di Uomini e Donne in cui erano presenti entrambi, la dama ed il cavaliere hanno deciso di mettere un punto alla loro frequentazione che durava da ormai un mese e mezzo. Entrambi si sono detti ancora interessati, ma troppo delusi l’un l’altro per poter continuare a sentirsi, soprattutto in vista dell’imbarco imminente di Nicola. Imbarco che, però, è stato rinviato di almeno un mese. A Uomini e Donne Magazine, i due hanno separatamente rilasciato alcune dichiarazioni sulla storia appena conclusa, partendo innanzitutto dalla rivelazione di Vivarelli. I due, la sera prima della puntata, avrebbero ... Leggi su isaechia (Di giovedì 19 novembre 2020) La frequentazione traDeè definitivamente conclusa. Nell’ultima puntata di Uomini e Donne in cui erano presenti entrambi, la dama ed il cavalieredeciso di mettere un punto alla loro frequentazione che durava da ormai un mese e mezzo. Entrambi si sono detti ancora interessati, ma troppo delusi l’un l’altro per poter continuare a sentirsi, soprattutto in vista dell’imbarco imminente di. Imbarco che, però, è stato rinviato di almeno un mese. A Uomini e Donne Magazine, i dueseparatamente rilasciato alcune dichiarazioni sulla storia appena conclusa, partendo innanzitutto dalla rivelazione di. I due, la sera prima della puntata, avrebbero ...

Jes912 : @illiverde Ahahah grazie, ma purtroppo mi sa 33 anni sono da trono over <3 - arwen_mel : Gianluca non riesci a dimostrare chi sei perché si parla e si pensa solo del trono over e in quei soli 5 minuti a… - Patty12nov2011 : Davide ormai è diventato opinionista del trono over e moralista nei confronti di Gianluca...pensi al suo trono ...#uominiedonne - evanskidrauhl : Vi lamentate del poco tempo dato al trono classico ma vi siete scordati i numeri da paura che faceva l’over e l’imb… - elioandthepeach : Ed ecco una nuova crush nel trono over #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Trono over’ Il Trono di Spade - Speciale Serie TV GameSurf