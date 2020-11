Rudy Giuliani, che imbarazzo: la tinta per capelli gli riga il viso! (Di giovedì 19 novembre 2020) WASHINGTON (Stati Uniti) - Momenti d'imbarazzo per Rudy Giuliani , ex sindaco di New York e capo del team legale di Donald J. Trump , nel corso di una conferenza stampa presso la sede del Comitato ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 19 novembre 2020) WASHINGTON (Stati Uniti) - Momenti d'per, ex sindaco di New York e capo del team legale di Donald J. Trump , nel corso di una conferenza stampa presso la sede del Comitato ...

Agenzia_Ansa : Momenti di imbarazzo per Rudy #Giuliani. Durante una conferenza stampa, l'avvocato personale di Donald #Trump suda… - CarmineSabia : From Rudy Giuliani. - _StephanieMyers : - Rudy Giuliani - redtwitdown : RT @KetanJ0: Rudy Giuliani: - barbagalloeric1 : RT @tomorrawdotcom: Rudy Giuliani: 'What publication are you with?' Reporter: 'CNN' Giuliani: 'Hahahahaha' -