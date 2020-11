MotoGP Aprilia, Di Giannantonio e Davies si contendono una sella (Di giovedì 19 novembre 2020) La squalifica di 4 anni inflitta ad Andrea Iannone per doping ha inguaiato Aprilia MotoGP, che per il 2021 si ritrova con una sella vacante. I principali candidati ad occuparla sono due: Fabio Di Giannantonio e Chaz Davies. Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia Racing, ha cercato in prima battuta di convincere Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo. Il forlivese ha ribadito la sua volontà di concedersi un anno sabbatico in assenza di un progetto tecnico estremamente convincente. Il maiorchino, invece, sembra aver completamente staccato la spina dalle gare. Inoltre, il budget che la casa di Noale dispone per riportare Jorge in pista non si concilierebbe con le sue esigenze. Andrea Iannone ha subito una squalifica di 4 anni per essere risultato positivo al drostanolone – Photo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 19 novembre 2020) La squalifica di 4 anni inflitta ad Andrea Iannone per doping ha inguaiato, che per il 2021 si ritrova con unavacante. I principali candidati ad occuparla sono due: Fabio Die Chaz. Massimo Rivola, amministratore delegato diRacing, ha cercato in prima battuta di convincere Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo. Il forlivese ha ribadito la sua volontà di concedersi un anno sabbatico in assenza di un progetto tecnico estremamente convincente. Il maiorchino, invece, sembra aver completamente staccato la spina dalle gare. Inoltre, il budget che la casa di Noale dispone per riportare Jorge in pista non si concilierebbe con le sue esigenze. Andrea Iannone ha subito una squalifica di 4 anni per essere risultato positivo al drostanolone – Photo ...

